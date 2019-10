H.P. Therkelsen: Dom for dokumentfalsk ryster direktør

Den adm. direktør i vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg er chokeret over, at tre ansatte har erkendt svindel med fragtbreve.

- Vi er rystede i vores grundvold. Det kommer som et chok for os. Vi er en 100 år gammel virksomhed, som altid har lagt vægt på ordentlighed Jeg har på ingen måde forestillet mig, at nogle i H.P. Therkelsen kunne finde på at forfalske fragtbreve.

Det siger adm. direktør Peter Therkelsen til TV SYD som reaktion på, at tre af hans medarbejdere i vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen onsdag fik straksdomme efter et grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Jeg gik rundt med den opfattelse, at alt i vores firma var i den skønneste orden. I dag ser det jo helt anderledes ud. Peter Therkelsen, adm. direktør, H.P. Therkelsen, Padborg

En administrativ medarbejder fik fire måneders betinget fængsel, mens to chauffører er idømt 30 dages betinget fængsel. De tre erkendte brugen af forfalskede dokumenter og modtog deres dom.

Peter Therkelsen oplyser til TV SYD, at de tre medarbejdere er blevet dømt for tilsammen at bruge ni forfalskede fragtbreve - og at det skal ses i forhold til, at H.P. Therkelsen hvert år håndterer 270.000 fragtbreve.

- Jeg gik rundt med den opfattelse, at alt i vores firma var i den skønneste orden. I dag ser det jo helt anderledes ud. Vi undersøger nu internt, hvad der der sket, og indskærper, at vi skal følge lovgivningen, siger Peter Therkelsen.

Vi har efterforsket anmeldelsen i et stykke tid og valgte på den baggrund at slå til. Henrik Fobian, politikommissær, Midt- og Vestsjællands Politi

De tre ansatte, der alle er fra Tyskland, blev anholdt tirsdag. Det skete efter en nøje planlagt politiaktion mod fire lastbiler og vognmandsfirmaets hovedkontor i Padborg efter en konkret anmeldelse om, at H.P. Therkelsen kørte ulovlig cabotagekørsel.

- Vi har efterforsket anmeldelsen i et stykke tid og valgte på den baggrund at slå til tirsdag, siger politikommissær Henrik Fobian, Midt- og Vestsjællands Politi, til TV SYD.

Peter Therkelsen, adm. direktør, H.P. Therkelsen, Padborg. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

- Det er ikke en bevidst handling fra virksomhedens side. Vi vil have orden i sagerne, og jeg er tilhænger af, at politiet kontrollerer vores branche. Vi må nu feje for vores egen dør, slutter Peter Therkelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser efter onsdagens dom i Roskilde, at de fortsætter efterforskningen mod H.P. Therkelsen.