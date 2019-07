Se billederne: Dronningen besøger Byens Havn

Hendes Majestæt Dronningen besøgte fredag Byens Havn i Sønderborg. En ny bydel der tæller Havbo, Videnshuset, Kollegiet, Parkeringshuset, Multikulturhuset og Hotel Alsik.

Klik dig igennem billederne øverst og følg Dronningens tur gennem Byens Havn.

Fredag fik Sønderborgs nye bydel fint besøg. Hendes Majestæt Dronning Margrethe var en tur fordi Byens Havn for blandt andet at se kunstværket Tidscirkler, Multikulturhuset og Hotel Alsik.

Dagen startede klokken 10 på Anklerpladsen, hvor borgmester Erik Lauritzen bød Dronningen velkommen. Også Inge Olsen, der er direktør for Sønderborg Kommune, formanden for BMC-Fonden, Peter Mads Clausen, og administrerende direktør i BMC-Fonden, Per Have, var med til at tage imod Hendes Majestæt.

Den 26. juli blev kunstværket Tidscirkler formelt overdraget til Sønderborg Kommune. Det er en gave fra Bitten og Mads Clausen Fond og er designet af Olafur Eliasson.

På Hotel Alsik kan man besøge udsigtsetagen på 16. etage. Her kan man se 360 grader rundt. Foto: Kim Toft Jørgensen // Sønderborg Kommune