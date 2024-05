Pludselig var der 18 storke på marken

Hun sad lidt og kiggede på storkene, og gav sig god tid til at filme den store flok.

- Jeg ville ikke forstyrre dem for meget, men jeg troede vitterligt ikke mine egne øjne. Jeg tænkte, at det ser man da kun syd for grænsen, men nu var der 18 storke i Ribe. Jeg bliver spammet af mine venner, der er vilde med fugle, fordi de ikke så det, siger hun.