Elever bliver klogere på fremtiden

Kolding Kommunes 8. klasser besøger i denne uge Hansenberg. Formålet for eleverne er at få mere vished om uddannelsesvalg.

Sekunderne tæller, mens puslespil om kroppen bliver samlet, tastaturets knapper bliver placeret rigtigt, eller møtrikker fordeles mellem gruppens medlemmer.

I denne uge er det nogle af de konkurrencer, som de godt 130 elever fra Kolding Kommunes 8. klasser deltager i. Konkurrencerne giver eleverne indblik i, hvad Hansensbergs forskellige uddannelser indeholder, og det er vigtigt for udviklingschef på Hansenberg, Carsten Schmidt, at vise de unge, hvilke muligheder erhvervsuddannelser kan tilbyde.

- Vi vil vise Hansenberg til eleverne og samtidig give gode oplevelser. De skal se, at det er et spændende sted og med et godt studiemiljø, så de får lyst til at vælge en af vores uddannelser, siger han.

Nye øjne på uddannelsesvalg

Arrangementet er et led i elevernes introduktionskurser, som skal ruste dem til en ungdomsuddannelse.

Ingrid Crone Sanderhus fra Kolding Realskole har været i tvivl om sit uddannelsesvalg. Med besøget hos Hansenberg har hun fået nye øjne på erhvervsuddannelserne.

- Jeg synes, det var rigtigt sjovt at få noget at vide om de uddannelser, som jeg kan tage efter 9. klasse. Jeg har ikke rigtig vidst, hvilken uddannelse jeg selv skulle tage, men jeg synes, det var rart at høre om erhvervsuddannelserne, siger hun, selvom hun ikke selv tænker at begynde på en erhvervsuddannelse.

Carsten Schmidt synes, at et nyt syn på erhvervsuddannelserne giver flere muligheder for at tage det rette valg for eleverne selv. Han mener ikke, de unge blot skal følge med strømmen i uddannelsesvalget.

- Jeg oplever de unge mennesker være meget nysgerrige, og derfor skal vi udfordre deres valg. For at det er nemt nok at bekræfte dem i deres valg, skal vi vise, at der er forskellige muligheder, så de selv tager et aktivt valg, som ikke bare er det, de andre gør, siger udviklingschefen.

Konkurrencerne, eleverne deltager i under besøget hos Hansenberg, er indledende heats i Skills Stafetten 2019, som er en landsdækkende konkurrence, hvor vinderen findes til finalen i starten af januar 2020.