Efter nederlag: Ellens støtter ser nu fremad

Nogle af politikerne, der pegede på Ellen Tran Nørby som ny næstformand ser fremad, efter posten gik til Inger Støjberg.

Da Ellen Trane Nørby meldte sit kandidatur til posten som Venstres nye næstformand den 9. september, fulgte også opbakning fra politikere i Syd- og Sønderjylland.

Efter posten gik til Ellen Trane Nørbys eneste modstander Inger Støjberg med skridsikre 73 procent af stemmerne på lørdagens ekstraordinære landsmøde, ser støtterne til Ellen Trane fremad.

Formand for Venstres regionsbestyrelse i Region Syddanmark, Leif Krarup, er glad for den klare afgørelse ved valget af ny næstformand.

- Jeg støttede Ellen Trane, og sådan er det jo i en demokratisk afstemning. Det, synes jeg, er fint. Det er helt tydeligt, at Inger har opbakning, så det er rart, at det blev en klar afgørelse, siger formand for Venstres regionsbestyrelse i Region Syddanmark, Leif Krarup, til TV SYD.

En anden af Ellen Tranes støtter op til valget var europaparlamentsmedlem Asger Christensen, som nu kigger fremad.

Europaparlamentsmedlem Asger Christensen pegede op til landsmødet på Ellen Trane som ny næstformand. Foto: Venstre

- Nu rykker vi samme i bussen, så vi kan få genskabt tilliden og få fortroligheden tilbage, siger han til TV SYD.

For begge Venstre-politikere er det vigtigt, at ledelsen nu tager ved lære af den splittelse, som blandt andet sundhedsreformen under den tidligere regering skabte.

- Vi skal have diskuteret den politiske udvikling godt igennem med partiets rødder, siger Asger Christensen.

Også formanden for Venstres regionsbestyrelse forventer, at den nye partiledelse får samlet hele partiet.

- Vi skal tage ved lære, af det vi har været igennem. Jeg tror lige, vi skal give dem et par dages fred, og så går jeg ud fra, at de tager rundt i vælger- og kredsforeninger. Jeg har hørt alle tre sige, at de gerne vil styrke dialogen med baglandet, siger Leif Krarup.