Køb et træ for en 20’er: En million nye træer på vej i folkeskove

Nyt samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening vil samle penge ind til at plante én million nye træer.

Der er mere skov på vej i det syd- og sønderjyske. Et helt nyt skovrejsningsprojekt, der inviterer alle danskere til at være med, bliver lanceret i dag.

Under titlen ”Danmark planter træer” sætter TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening gang i en ny landsindsamling, der skal ende med en række nye folkeskove landet over.

I TV SYD’s område er der allerede udlagt cirka 10 hektar jord til ny skov i Fredericia og i Horsens.

I Fredericia er der planer om at plante en skov ved i Vejleby ved Ydre Ringvej, hvor der i forvejen er et regnvandsbassin – og dermed er der udsigt til et nyt grønt område i byens udkant:

- Kommunen vil gerne være med til beskytte drikkevandet, dyrene og planterne, så derfor er vi med, siger Carsten Pedersen, der er projektleder i Fredericia Kommunes Natur- og Miljøafdeling til TV SYD.

I Horsens har Naturstyrelsen udlagt et område sydvest for Bygholm Sø ved Rugballegård Skov til en kommende folkeskov. Derudover er der planer om at rejse folkeskove 11 andre steder i Danmark og endnu flere kan være på vej.

Landsindsamling på TV 2

Alle danskere har mulighed for at være med til at sikre, at der bliver plantet træer.

En landsindsamling til fordel for skovene bliver nemlig sat i værk og kulminerer med et indsamlingsshow på TV 2 på Kr. Himmelfartsdag d. 30. maj med Puk Elgaard og Mikkel Kryger som værter.

Showet bliver sendt fra foden af det nye 45 meter høje og spiralformede ”Skovtårn” tæt ved Næstved, der åbnede for offentligheden i forrige weekend.

Det koster 20 kroner at købe et træ og målet er, at der bliver samlet ind til at plante 1 million nye træer over hele Danmark.

Mål: 8.000 træer i Fredericia

I Fredericia glæder man sig til at kunne være med til at etablere den nye folkeskov:

- Hvis der bliver indsamlet penge nok, vil vi allerede ugen efter indsamlingsshowet begynde at plante træer. Der er plads til 8.000 træer på de to hektar jord, vi stiller til rådighed. Når det er en folkeskov, så skal folk have noget pænt at kigge på, og vi har valgt at plante løvskov, som kan blomstre ud mod vejen, hvor folk kommer forbi, siger Carsten Pedersen, projektleder i Fredericia Kommune til TV SYD.

Den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation står for at etablere nye offentlige Folkeskove, mens Den Danske Naturfond og WWF Verdensnaturfonden bevarer eksisterende skov, henholdsvis i og uden for Danmark.

Vil engagere danskerne i klimaet

Om baggrunden for den nye indsamling ”Danmark planter træer” siger kanalchef på TV 2, Lotte Lindegaard:

- Klimaforandringerne er en af de absolut vigtigste problemstillinger for hele vores samfund, både herhjemme og globalt, og derfor helt oplagt for TV 2 at sætte på dagsordenen. Med ’Danmark planter træer’ ønsker vi at samle, engagere og aktivere danskerne i forhold til klimaet - og ikke mindst understrege, at handling nytter, og at det gør en forskel, når vi gør noget i fællesskab.

Træer opsuger CO2 fra luften og for eksempel vil blot én hektar bøgeskov spare atmosfæren for over 1.400 tons CO2 i løbet af de næste 100 år, skriver TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse:

- Skov spiller en nøglerolle, hvis vi skal nå det globale klimamål. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sætter gang i et stort nationalt projekt for at skabe mere skov. Særligt fordi alle danskere har mulighed for at bidrage til at gøre en forskel for klimaet, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.