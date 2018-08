Esbjerg sælger stortalent til Premier League-klub

Esbjergs talentfulde offensivspiller, Anders Dreyer, skifter til Premier League-klubben Brighton & Hove Albion FC.

23 mål i 48 førsteholdskampe er det blevet til for Anders Dreyer i Esbjerg-trøjen, hvilket bliver de sidste i denne omgang for det 20-årige stortalent fra Bramming.

Anders Dreyer fortsætter karrieren i Brighton & Hove Albion FC, der spiller i den engelske Premier League. Det oplyser Esbjerg fB.

I sidste sæson i 1. division var han topscorer med 18 mål samt hattricket i playoff-kampen mod Silkeborg IF, der sendte Esbjerg fB tilbage i Superligaen.

Her har Anders Dreyer fortsat holdt niveauet og været en konstant trussel for modstanderne i de seneste fire Superligakampe, som han krydrede med et mål i lørdags.

- Det er super spændende og det er virkelig en drøm, der går i opfyldelse for mig, at jeg nu er Brighton-spiller og skal spille i Premier League. Jeg glæder mig til at komme i gang og møde spillerne og staben omkring klubben. Det er svært at forstå lige nu, men jeg glæder mig helt vildt, siger Anders Dreyer.

