Seneste nyt: Vejdirektoratet forventer nu kø på motorvejen frem til klokken 14.30.

Det er Vejdirektoratet, der i et tweet oplyser, at der bilister kan forvente kø-kørsel ved Kolding frem til kl. 14, efter et uheld, hvor en lastbiltrailer fyldt med industrifisk er væltet på motorvejen.

Motorvejen har i en periode været helt lukket fordi den skulle spules ren, men nu er ét spor genåbnet. Stedet kan passeres med forsigtighed.

Så er der et enkelt spor åbent ved Kolding efter uheld. Dog er køen lang og forlænget rejsetid må forventes ca. til kl. 14:00. #dktrafikinfo https://t.co/WiT8W9ppkD — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 29, 2018

Læs også Uheld på skaber kø på motorvej