Få penge til at fejre 100-året for genforeningen

Nu kan der søges om tilskud til projekter og arrangementer, der formidler den dansk-tysk grænselandshistorie i forbindelse med 100 året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

Foreninger og kulturelle institutioner kan søge om tilskud til projekter og arrangementer, der formidler den dansk-tysk grænselandshistorie. Alle folkeoplysende foreninger og kulturelle institutioner i Danmark og Slesvig-Holsten kan søge, hvis man har dokumenteret erfaring med at formidle historiske emner. Der kan søges om tilskud på mellem 50.000 kroner og en million kroner.

Ansøgningsfristen er den 2. november, og man skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, ligesom man skal indsende relevante bilag.

Man finder ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Der kan søges indenfor fire hovedtemaer:

Folkenes selvbestemmelsesret: Med fokus på grænseregionens erfaringer med at skabe stabilitet og samarbejde på tværs.

Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland: Med fokus på Tyskland som Danmarks største eksportmarked.

Danmarks etablering som nationalstat - og fremtiden: Med fokus på grænselandets historie og afstemningen i 1920 og perspektiverne for nationalstaten anno 2020.

Grænselandets aftryk i dansk kunst: Med fokus på initiativer, der belyser genforeningen for dansk kunst og kultur.