Færge udsat for ’voldsomt hærværk’ - ligger stille på andet døgn

Nordalsfærgen ’Bitten’ blev i weekend udsat for hærværk. Nærmest smadret. Overfartslederen håber, at færgen er tilbage i drift tirsdag.

- Du har ringet til Nordalsfærgen. Færgen er midlertidigt indstillet, lyder det, når man ringer til Nordalsfærgen.

Den lille færge, der sejler mellem Ballebro og Hardeshøj, har ligget stille siden søndag. Ukendte gerningsmænd har begået hærværk mod færgen og stjålet alt med en snert af værdi. Selv nødraketterne er væk.

- De har først smadret et en rude for at komme ind og har så forsøgt at komme videre til næste rum ved at slå væggen i stykker. Da de ikke kunne det, smadrede de det næste vindue. Men kom så til et toilet. Så smadrede de et til vindue og et til og kom til sidst til mandskabsrummet, hvor de har gennemrodet alt, fortæller overfartsleder ved Nordalsfærgen, Søren Nielsen.

For voldsom til at være drengestreger

Han udtrykker, at gerningsmændene har udvist ’stor voldsomhed’ og til sidst forsøgt at skjule eventuelle spor.

-Til sidst har de tømt pulverslukkere ud over lokalet, fortæller Søren Nielsen.

Adspurgt om det kan være drengestreger svarer overfartslederen:

-Det kan det da godt, men det tror jeg ikke. Det er for voldsomt. Alt er blevet rodet igennem. Alt. Jeg tror, at det var tyve.

Håber at sejle igen tirsdag

Ruder og inventar er ved at blive skiftet. Også nye nødraketter er ved at være på plads. Det hele skal godkendes, inden færgen igen må stævne ud.

-Det har været et stort arbejde, at gøre færgen klar igen. Men vi håber på, at vi kan sejle tirsdag over middag, siger Søren Nielsen.

Hærværket er meldt til politiet. Ingen er endnu anholdt i sagen.