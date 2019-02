Familie bygger fort efter gentagne indbrud

Familien Eskildsen fra Sønderborg er blandt ofrene for de mange indbrud, der hærger Sønderborg. Familien har været udsat for to indbrud og et forsøg på indbrud på et år. Nu har de investeret i alt, hvad der bimler og bamler af tyveri-sikring.

Ved det første indbrud i november 2017 smed tyvene en sten ind igennem vinduet til stuen og stak af med nogle designermøbler og to PH-lamper. - Det er meget ubehageligt, siger Kurt Eskildsen, der er pensioneret. Ved det andet indbrud brugte tyvene samme metode med at smide en sten ind. Denne gang udløste de imidlertid en alarm og stak af uden udbytte. Kurt Eskildsen og fruen blev vækket på deres hotel i Italien med den triste nyhed. - Vi tænkte 'åh nej', ikke nu igen, det er forfærdeligt. Og der er en masse arbejde med det, vi skal ringe til politi, forsikring, håndværkere og så videre. I november sidste år var den gal igen. Men denne gang var parret hjemme, og indbrudstyvene blev skræmt væk. Min kone tør ikke være her alene. Kurt Eskildsen, pensionist, Sønderborg - Jeg er sådan set ikke så nervøs, men min kone tør ikke være her alene, fortæller Kurt Eskildsen. Så mellem jul og nytår sidste år fik familien Eskildsen bygget et hegn, der er 1.40 meter høj. Den skal i det mindste gøre det besværligt for tyveknægte at få deres koster med sig. Derudover er der installeret videoovervågning og alarmer flere steder, og alle vinduer er blevet lamineret, så de næsten ikke er til at smadre. - Om det virker, ved jeg ikke, men vi har da ikke haft indbrud endnu, siger Kurt Eskildsen. Læs også Unge hærger by med indbrud Helt ærligt ligner det indhegnede hus en mini-rockerborg, for hegnet går hele vejen rundt. - Naboerne synes ikke, at hegnet er pænt. Det synes vi sådan set heller ikke, men vi håber, at hækken kan vokse op og skjule det.