Lego: 7.000 leger og hygger ved familiedage

Lørdag til mandag har Lego i Billund fri leg for ansatte og deres familier.

Mor eller far arbejder på Lego, men hvad laver de egentlig? Det finder mange børn ud af i denne weekend. Lego har inviteret sine medarbejdere og deres familier til familiedage fra lørdag til mandag.

Der er tilmeldt over 7.000 deltagere, og fordi der er så mange, er de fordelt over tre familiedage. Det er en gammel tradition, der tages op igen, efter der ikke har været familiedage i de seneste seks år.

Familierne får et bedre indtryk af, hvordan det er at arbejde på Lego Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego-koncernen.

- Det er allertiders mulighed for, at familierne kan komme ind at se, hvor vi arbejder hver dag. Børnene kan se, hvordan man støber en legoklods, og hvordan kontorerne ser ud. Jeg tror, familierne får et bedre indtryk af, hvordan det er at arbejde på Lego, og den begejstring, der er her, siger Niels B. Christiansen, som er administrerende direktør i Lego-koncernen.

Ser kollegernes arbejde

Han tror også, medarbejderne selv har udbytte af familiedagen.

- Medarbejderne kan jo komme rundt de steder i virksomheden, hvor de ikke nødvendigvis kommer til daglig. Mange kommer for eksempel ikke i fabrikken, og mange ser ikke, hvor de nye Lego-sæt bliver udviklet. Og alle de mange andre funktioner, vi har, siger Niels B. Christiansen.

Lego-glade børn

Det benyttede blandt andre Carina Gejl Nielsen sig af. Hun arbejder som platform manager og havde taget sine to sønner med.

Lego er ikke bare noget, man køber i Bilka. Carina Gejl Nielsen, platform manager, Lego.

- Jeg arbejder med at udvikle produkternes farver og funktioner. Det er skægt at se, hvordan legetøjet bliver fremstillet. For mine børn er det godt at se, hvor mor arbejder, og hvordan man laver klodserne. Lego er ikke bare noget, man køber i Bilka, siger Carina Gejl Nielsen.