Fejl fra leverandør skyld i tre måneders togbøvl - få overblikket her

En fejl i et helt nyt kørestrømsanlæg mellem Esbjerg og Lunderskov har generet de togrejsende siden maj. 13. august forventes el-togene at køre normalt.

Togdriften på tværs af Jylland skulle være normal igen den 13. august.

Det oplyser Banedanmark tirsdag.

Samtidig påtager Siemens/Aarsleff, der har udviklet og installeret kørestrømsanlægget, sig hele ansvaret for den seneste tids kaos på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov.

- Problemet skyldes en banal fabriksfejl på de tovhjul, der er blevet hængt op. De er simpelthen forkert samlet. Det burde ikke kunne ske, og jeg har aldrig hørt noget lignende i mine syv år i Siemens, siger pressechef Rasmus Windfeld fra Siemens i en pressemeddelelse.

- Jeg vil understrege, at det er et problem, vi fuldstændig tager på vores skuldre i Siemens. Vi ser med stor alvor på det, og det er selvsagt dybt beklageligt, at det har skabt gener for passagerne.

Fejlen blev opdaget for tre måneder siden

Det er næsten tre måneder siden, at Banedanmark opdagede en fejl på kørestrømsanlægget på strækningen. Det var den 9. maj.

De efterfølgende dage arbejdede Banedanmark med teknikere fra Siemens/Aarsleff på at gennemgå og undersøge anlægget for at finde fejlen.

Undersøgelsen fastslog, at der var en fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, og i første omgang lød meldingen, at det ville tage "nogle uger" at få udskiftet alle de 309 fejlramte tovhjul. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Undersøgelsen fastslog, at der var en fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, og i første omgang lød meldingen, at det ville tage "nogle uger" at få udskiftet alle de 309 fejlramte tovhjul.

Fejlen har betydet, at der har kørt færre tog på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov og været mange forsinkelser.

- Det er skide irriterende

Og det blev i slutningen af maj for meget for folketingspolitiker og togpassager Henning Hyllested (EL), der bor i Esbjerg og pendler til København.

- Jeg er godt træt af den forlængede rejsetid, det er simpelthen skide irriterende, sagde Henning Hyllested dengang til TV SYD.

Han krævede svar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) på, hvor længe forsinkelserne ville vare.

Der er 309 tovhjul mellem Esbjerg og Lunderskov. Banedanmark meddeler tirsdag, at man er over halvvejs med at udskifte dem, så el-togene kan rulle på skinnerne i midten af august.