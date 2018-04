Fem æg i reden - Nu må der ikke komme flere

Mandag aften mellem klokken 23 og 23.30 lagde Annika det femte æg i reden i Smedager.

Nu skal der ifølge storkene.dk helst ikke komme flere æg i reden.

Hvis der er fem æg i en storkerede og to voksne, så skal der skaffes fire kilo føde om dagen, og mere kan de to voksne storke Annika og Tommy simpelthen ikke nå.

Så er der fem æg at ruge på i reden i Smedager. Foto: TV SYD/Storkene.dk

- Det er mest realistisk, at Annika bare lægger et æg mere, for de voksne kan ikke nå at brødføde flere unger. Hvis der er fem små og to voksne i reden, så skal der skaffes fire kilo føde om dagen. Mere kan de ikke nå, og der er næsten intet habitat i Europa, hvor storke kan finde mere føde end det, sagde Mogens Lange, da det fjerde æg blev lagt.

Det første æg forventes klækket den lørdag den 19. maj.

