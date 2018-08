Festival baner vejen for længere åbningstider i nattelivet

Restauranter og barer i Tønder kan holde ekstra åbent under Tønder Festival.

Restauranter og barer i Tønder kan se frem til udvidede åbningstider, når Tønder Festival finder sted fra på fredag d. 24. august til søndag d. 26. august. Syd- og Sønderjyllands Politi har nemlig besluttet, at restauranter og barer inden for Tønders bygrænse, der ikke i forvejen har en ‘klokken 5-bevilling’, må holde åbent helt til klokken 05 om natten under festivalen.

Muligheden for at holde ekstra åbent er ikke det eneste, som politiets beslutning giver tilladelse til. For Ølstuen på Strucks Alle 4 i Tønder betyder beslutningen også, at de i dagene under festivalen må servere drikkevarer udendørs. Det må de ikke normalt, og forpagter, Lotte Andersen, håber derfor, at den uedndørs servering kan give et boost til omsætningen.

- Folk kan bedre få øje på os, når vi retter an udenfor, og forhåbentligt får det flere til at kigge forbi.

Ølstuen har i en længere periode været lukket, så Lotte Andersen ser den udendørs servering som en chance for at vise, at de er tilbage igen.

- Vi har arrangeret noget musik, som kan spille ude foran, så vi håber på langt flere gæster en normalt, fortæller Lotte Andersen.

Lukket tre timer

Politets tilladelse er dog ikke helt uden forbehold. De restaurationsvirksomheder, som vælger at benytte sig at den særlige tilladelse, må ikke serverer alkohol mellem klokken 05 og klokken 06. Det er også et krav, at restauranten eller baren holder lukket mellem klokken 06 og klokken 09.