Fire trækplastre skal sikre flere turister

Når turistsæsonen bliver skudt i gang i år, så satser Horsens benhårdt på fire attraktioner, der skal trække udenlandske turister til.

Die wiedergefundene Brücke, De herenigde brug eller Den gjenforente broen. Fra i år skal den genfundne bro være et af de store trækplastre til at lokke tyske, hollandske og norske turister til Horsens Kommune.

Udover den genfundne bro, der sidste år havde 100.000 besøgende, skal Fængslet, Industrimuseet og Endelave igennem en større markedsføringskampagne i nabolandene. Det skriver Horsens Folkeblad.

Det er turistsamarbejdet Kystland, der forsøger at skrue op for besøgstallene på de fire attraktioner.

- Vi skal have nogle ankre at fange folk ind på, og de fire steder er unikke. Man kan ikke finde dem andre steder, og folk søger unikke, autentiske oplevelser. Med de her fire fyrtårne får vi skabt et overblik, og når man ser dem, skal vi få folk til at dykke længere ind, så de besøger flere steder i kommunen, siger turistchef i Kystlandet, Helle Rosenberg til Hosens Folkeblad.

Meningen er, ifølge Kystland, at de fire forskellige steder skal appellere til forskellige nabolande. For eksempel skal Fængslets historie fra Anden Verdenskrig fange nordmændenes opmærksomhed.

- Nordmænd er helt pjattede med det, for de oplevede ikke selv så meget krig deroppe, siger Helle Rosenberg.

Samtidig skal tyskerne lokkes med Endelaves natur og vilde kaniner.

- Vi vil gerne sælge hele ø-livet på Endelave. Mange har travlt i hverdagen, men her kan man komme over og få et break fra det hele og bare være i nuet og slappe af, siger Helle Rosenberg.