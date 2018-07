Firedobbelt verdensmester satser på OL i ny sportsgren

Orienteringsløberen Maja Alm, Haderslev, drømmer om at komme til OL. Donation på kvart mio. kr. skal hjælpe hende til Tokyo i 2020.

Det har altid været en drøm for mig at komme til OL, og hvis jeg skal til OL, skal det være i atletik. Maja Alm, orienteringsløber

Maja Alm har fire VM-titler i orienteringsløb på samvittigheden. Men løberen, der stammer fra Haderslev, har dog aldrig været til OL, idet orienteringsløb ikke er en olympisk disciplin. Derfor må hun stille op i en ny idrætsgren, hvis det skal lykkes.

Maja Alm Alder: 29 år

Titler: Seks VM-titler

Studie: Læser til tandlæge på Aarhus Universitet.

Med en donation på 240.000 kr. fra Salling Fondene har hun dog nu muligheden for at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo i 2020.

- Det har altid været en drøm for mig at komme til OL, og hvis jeg skal til OL, skal det være i atletik, siger Maja Alm i en pressemeddelelse udsendt af Team Danmark.

- Den giver mig det økonomiske fundament, der skal til, for at jeg kan at fokusere på både VM og OL i to forskellige idrætsgrene i de kommende to år, siger hun.

Atletikdistancerne 5000 meter og 3000 meter forhindringsløb er de mest interessante for Maja Alm at satse på.