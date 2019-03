Flere læger og sygeplejersker på vej til Syd- og Sønderjylland

Regeringen præsenterede for få minutter siden skitsen til en helt ny sundhedsreform, der sikrer et større akutberedskab, flere sundhedshuse, en udvidelse af sygeplejerskeuddannelsen og flere læger i hele Syd- og Sønderjylland.

Regeringen vil oprette 48 ekstra introduktionsstillinger i almen lægepraksis i yderområderne til de læger, der har færdiggjort deres kandidatuddannelse. Altså inden lægerne begynder at specialisere sig.

Det skulle gerne på sigt betyde flere læger i de yderområder, hvor tusindvis af patienter i dag ikke har nogen fast praktiserende læge.

Derudover kommer der 140 flere uddannelsespladser til sygeplejerskestuderende på UC SYD, men om det bliver i Esbjerg eller Aabenraa, bestemmer regionen selv.

Et større akutberedskab

I den nye reform bevilges 550 millioner kroner til sundhedshuse, og der kommer flere akutberedskaber i hele regionen. Mere præcist tre nye akutlægebiler.

- Som Syd- og Sønderjysk valgt sundhedsminister er jeg meget glad for aftalen, som betyder, at vi får skabt et mere nært sundhedsvæsen med flere sundhedstilbud der, hvor vi bor, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til TV SYD.

- Fra den dag, jeg blev sundhedsminister, har mindre social og geografisk ulighed i sundhed været vigtigt for mig. Med aftalen skaber vi mere lighed i sundhed og mere nærhed i behandlingstilbuddene. Det gavner både patienter, medarbejdere og pårørende.