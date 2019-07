Først kommer skybruddet - så kommer varmen

Lørdag eftermiddag og aften er der risiko for skybrud med torden i det meste af Syd- og Sønderjylland.

Det er lørdag. Du har måske sommerferie og vil gerne nyde sommervejret – i så fald skal du skynde dig at gøre det. Vi kan få op til 22-25 grader i dag, men det får en brat afslutning, da der lørdag eftermiddag er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af Syd- og Sønderjylland.

Lokalt kan der falde mellem 15-25 millimeter regn på en halv time. Prognosen er ifølge DMI en smule usikker, men man regner med, at skybruddet kan ramme landsdelen mellem klokken 17:00 og 22:00. DMI har lørdag morgen ikke udsendt et varsel om voldsomt vejr, men vil i løbet af dagen vurdere, om der skal udsendes sådan et varsel.

Sommervejret er på vej

Når weekendens regnvejr har passeret, kan vi se frem til lidt mere sol i næste uge. Fra tirsdag ser det ud til at holde tørt og give op til 25 grader. Fra torsdag og resten af ugen når temperaturerne op på cirka 27-28 grader.