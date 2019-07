Så sker det endelig: Forlist kutter fjernes

Torsdag gik entreprenørmaskiner i gang med at fjerne vraget af en forlist kutter ud for Fanø efter måneders tovtrækkeri om regningen.

Kutteren James Robert har været genstand for seks måneders tovtrækkeri mellem Fanø Kommune og den konkursramte ejers forsikringsselskab.

Men ved middagstid torsdag kunne en gravemaskine langt om længe gå i gang med at fjerne det omstridte vrag, som stammer fra en kutter, der brød i brand ved Hvide Sande den 11. januar, hvorefter den drev til Fanø og lagde sig til rette i vandkanten.

Kystdanmark har godt været klar over, at vi ikke bare kæmpede en sag på Fanøs vegne men faktisk en principiel sag på vegne af hele Kystdanmark. Christian Lorenzen, formand, Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, (K), Fanø

Forsikringsselskabet har forsøgt at få Fanø Kommune til at betale regningen.

Det lykkedes dog ikke, og midt i juli indvilligede forsikringsselskabet i at betale for at få kutteren væk – til Fanø Kommunes store tilfredshed.

Principiel sag

Kommunen har da heller ikke stået alene i kampen for at få forurenerens forsikringsselskab til at betale:

- Vi har haft stor opbakning, fordi Kystdanmark godt har været klar over, at vi ikke bare kæmpede en sag på Fanøs vegne men faktisk en principiel sag på vegne af hele Kystdanmark, og den vandt vi så heldigvis, siger Christian Lorenzen, som er formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, (K) på Fanø til TV SYD.

Når vraget er fjernet fra vandkanten, skal det undersøges for miljøskadelige stoffer og deponeres.