Formand: Vi håber at flere vil interessere sig for lystfiskeri

Søndag er det Lystfiskeriets Dag i hele landet. Formanden for Syddansk Sportsfiskeri håber, at flere vil melde sig ind i foreningen efter i dag.

I dag er der mulighed for at få en fisk på krogen, hvis man tager til Dyringkær Put and Take i Haderslev.

I dag er det nemlig Lystfiskeriets dag. Det er et landsdækkende initiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi holder den her dag for at synliggøre, at lystfiskeri er en fritidsinteresse for stort set alle, siger formand i Sønderjyllands Sportsfiskerforening, Preben Nielsen til TV SYD.

Ved Dyringkær Put and Take er der i dag i alt mødt 55 personer op, som prøver sig af som lystfiskere. Og arrangementet går, præcist som det skal, fortæller formanden.

- Det går rigtig fint - de fremmødte fisker på livet løs, siger han.

Og dagens formål er klart.

- Vi håber da, at der er nogen, der vil med sig ind i vores forening, eller der er nogen, der får interesseren for at fiske, siger formanden Preben Nielsen.

