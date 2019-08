Forsvarende dansk mester skal genvinde titel på hjemmebane

Kenneth Andersen er forsvarende dansk mester i bueskydning. Han skal forsvare sin titel på hjemmebanen i Varde.

I weekenden lægger Sct. Jacobi Skole i Varde græsplæner til danmarksmesterskaberne i bueskydning for seniorer. Der er fire forskellige buekategorier, hvor flere hundrede bueskytter kæmper om at vinde DM-titlen inden for sin egen buetype. Én af dem er den forsvarende mester i langbue, Kenneth Andersen.

Han er skytte i Varde Bueskyttelaug, og er derfor på hjemmebane ved det udendørs mesterskab. Presset over hjemmebanefordelen har Kenneth dog helt styr på, selvom det godt kan være svært.

- Jeg har arbejdet med mentaltræning, så der er ikke mere pres på, end der plejer at være. Men som forsvarende mester har jeg alt at miste, men også alt at vinde. Det var bedre, hvis man havde intet at tabe, og alt at vinde, siger den forsvarende danmarksmester i langbue.

Kenneth Andersen er forsvarende danmarksmester i langbue. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Vejret har betydning

Selvom Kenneth Andersen har brugt mange timer på træningsbanen, så kan han ikke selv styre vejrets betydning for sit resultat.

- Vinden kommer bagfra, så pilene kan ryge højere op eller til den ene side. Det er ikke helt til at styre, hvor pilene rammer, fortæller Kenneth Andersen.

Stævnelederen, Torben Schäffer, er også nervøs for vejret.

- De lover dårligt vejr i eftermiddag, men så længe der ikke er tordenvejr, så skyder vi videre, siger stævnelederen, der erkender, at det ikke er i dag, der bliver sat nye danske rekorder.

Fjerde gang i træk

Efter den første runde har vejret ikke været skyld i de store udfordringer for Kenneth Andersens skud. Han ligger på en af topplaceringerne, men vil helst ikke tænke for meget over det.

- Hvis man tænker over, hvor man ligger, så går det bare galt med de næste 36 pile, så det forsøger jeg ikke at gøre, siger Kenneth Andersen.

Den forsvarende mester skal leve op til høje forventninger fra Varde Bueskyttelaug. Kenneth Andersen har også forventninger til sig selv, og endnu et mesterskab vil glæde ham.

- Det er en rar fornemmelse at være danmarksmester for fjerde gang i træk, hvis det bliver i dag, fortæller Kenneth Andersen.