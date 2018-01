Fragtskib trukket fri - skal nu undersøges for skader

Det grundstødte fragtskib ved Kolding Fjord har igen vand under kølen. Nu skal det undersøges for skader i Kolding Havn.

Fragtskibet "Frakt Fjord" blev søndag aften trukket fri ved højvande. Skibet bliver nu sejlet til havnen i Kolding, hvor det skal dykkerundersøges for eventuelle skader.

Skibet stødte fredag aften på grund i Kolding Fjord under indsejlingen til havnen i Kolding. Et forsøg lørdag morgen på at bringe fartøjet fri mislykkedes, og der skulle således forsøges ved højvande senere på dagen, men det blev af ukendte årsager udsat, indtil søndag aften, hvor skibet altså endelig kom fri.

Forsvaret havde ved fartøjets møde med sandbanken patruljefartøjet "Nymfen" på stedet for at undersøge, om der var sket olieudslip, men olietankene så ikke ud til at have lidt skade. Alligevel skal fragtskibet nu forbi Kolding Havn for bliver dykkerundersøgt.

Fragtskibet "Frakt Fjord" er en såkaldt bulkcarrier, der sejler under cypriotisk flag. Fartøjet er 90 meter langt og 14 meter bredt. Det var på vej til Kolding med en last af grus og sand.