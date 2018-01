Freja skulle være student - nu læser hun til ernæringsassistent

Da Freja begyndte i 10. klasse, troede hun gymnasiet ventede forude. Men så fik hun lov at "smage" på erhvervsuddannelserne, og det ændrede alt.

Freja Jørgensen troede, hun skulle i gymnasiet. Men sådan blev det ikke. Hun går nu på ernæringsassistentuddannelse på Learnmark Tech. Et af de fag der mangler arbejdskraft.

- Jeg synes, det er en mega god mulighed for, at folk som mig kan komme ud en masse forskellige steder og finde ud af, hvad vi gerne vil, fortæller Freja Jørgensen.

Hemmeligheden bag Frejas ændrede uddannelsesvalg skyldes en kombination af, at 10.klasserne for det første er placeret sammen med Learnmark Horsens, som huser erhvervsuddannelserne. Og så får eleverne lov til gå på en erhvervsuddannelse i op til 30 skoledage i deres 10.klasseår.

Den kombination ændrede Freja Jørgensens syn på fremtiden:

En beslutning om at anbringe 10. klasse sammen med de erhvervsrettede uddannelser på Learnmark Horsens har fået flere 10. klasses elever til at søge ind på de erhvervsfaglige uddannelser. Foto: Bárður Michaelsen

- Jeg skulle på gymnasium - 100 procent - Det var det eneste, der duede dengang.

Men i august 2017 startede Freja Jørgensen i 10. klasse på Learnmark i Horsens, og her fik mødet med de erhvervsfaglige uddannelser hende til at skifte mening om gymnasiet.

- Hun har gode boglige forudsætninger og kunne godt have valgt at gå i gymnasiet, hvis hun ville det. Men hun fik ret hurtigt øjnene op for vores erhvervsrettede linje, fortæller Tine Bay Rasmussen, der er uddannelsesleder på Step10 i Learnmark Horsens.

En beslutning i 2011 om at anbringe 10. klasse under samme tag som nogle af de erhvervsrettede uddannelser har fået flere 10. klasses elever til at søge ind på de erhvervsfaglige uddannelser:

- Vi kan se over de seneste fem år, at andelen af vores elever, der vælger at starte på en erhvervsuddannelse - er steget fra cirka 35 procent til op mod 50 procent. Den anden halvdel vælger en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse, siger Tine Bay Rasmussen.

Freja Jørgensen er meget glad for sit uddannelsesvalg:

- Jeg synes, det er rigtigt spændende - også fordi det er noget jeg går op i, så det er lidt mere spændende end at gå i folkeskole.

Kun én ting fik Freja til at overveje sit valg en ekstra gang:

- Jeg har hørt at folk herfra bliver kaldt sociale tabere, så det var da også noget, man lige skulle tænke over, inden man startede herude.

