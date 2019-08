Gademad skal lokke 10.000 besøgende til

For andet år i træk åbnede Street Food Festivalen i dag i Kolding. Arrangøren bag håber på lige så mange besøgende som sidste år.

Mad og musik er noget, der kan lokke de fleste mennesker til.

Det er det også i Kolding. For andet år i træk åbnede byens Street Food Festival i dag på lystbådehavnen Marina Syd.

Selvom det ude fra set måske bare ligner musik, mennesker og godt humør, så er sådan en festival med til at gøre en stor forskel for byen, mener arrangøren bag.

Nicklas Nielsen er initiativtageren bag Street Food Festivalen i Kolding. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

- Den betyder, at vi får et stærkere fællesskab i byen, og at vi kan trække endnu mennesker til, siger Nicklas Nielsen, der arrangerer festivalen.

Målet er højere end sidste år

Sidste år forventede han, at 3000 mennesker ville besøge den ny festival de tre dage, den varede.

Men det tal blev overgået blot en smule. Hele 10.000 oplevede sidste år streetfood-stemningen i Kolding, og derfor er barren også sat det højere i år.

Arrangøren håber på at kunne trække samme antal besøgende til som sidste år, og allerede nu på festivalens første dag har de 20 spisesteder på festivalen travlt.

- Der er en virkelig stor opbakning fra folk. De har taget så godt imod det, siger Nicklas Nielsen.

Ved Street Food Festivalen kan man opleve 20 forskellige spisesteder. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Arrangør drømmer ikke alt for stort

For ham handler det om at gøre noget godt for Kolding by. Han vil samle folk, trække turister til og give dem små oplevelser. Han drømmer ikke om, at Street Food Festivalen bliver så stor, at den rykker ind på alle årets 365 dage.

- Jeg tror, det vil blive svært. For jeg tror ikke, at Kolding kan rumme det, siger Nicklas Nielsen.

Der er dog ingen tvivl om, at arrangøren bag håber at kunne give samme oplevelse i Kolding med masser af musik og streetfood næste år. Og årene efter.

Streetfoodfestivalen i Kolding lukker og slukker på søndag.