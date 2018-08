Galleri fra Tønder Festival: Se 100 billeder her

Næste generation bliver lært op i at gå til festival. Der er plads til både store og små på Tønder Festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

De to festivalfrivillige, Cathrine Lausten Jordt og Signe Freudendahl, sørgede for, at Prinsesse Marie fik armbånd på. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Prins Henrik og Prinsess Athena på hver sin side af deres mor. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Prinsesse Marie besøgte fredag Tønder Festival. Til alles overraskelse havde hun medbragt gemalen Prins Joachim og børnene prinsesse Athena og prins Henrik. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lukas Graham smed trøjen til publikums store begejstring, da solen brød frem fredag middag på Tønder Festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lukas Graham smed trøjen til publikums store begejstring, da solen brød frem fredag middag på Tønder Festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lukas Graham trak fuldt hus ved årets Tønder Festival, der slår alle hidtidige rekorder i år. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lukas Graham trak fuldt hus på Open Air scenen ved årets Tønder Festival, der i år kan melde udsolgt af partoutbilletter for første gang nogensinde. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael Falch spillede torsdag eftermiddag en forrygende koncert på Tønder Festival, som han aldrig har spillet på før. På trods af, at han selv er fra Tønder. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael Falch spillede torsdag eftermiddag en forrygende koncert på Tønder Festival, hvor han prøvede sig frem på sønderjysk i sin velkomst (se video på TVSYD.DK). Foto: Peter Elgaard, TV SYD

De kongelige ankommer til Tønder Festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Sådan er udsigten over Outlaw Village. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Open Air scenen set mellem sjove hatte. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Med logoet på skulderen er det svært at skjule, at man er frivillig på festivalen. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Et fuldt Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Et tomt Telt 1. Foto: Peter Elgaard

Smølferne får sig en velfortjent pause. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I Outlaw Village blev der spillet lidt komedie for publikum. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I Outlaw Village blev der spillet lidt komedie for publikum. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Canadiske Tami Nielson gav fotografer og selfies fredag aften efter sin koncert i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Canadiske Tami Nielson gav fotografer og selfies fredag aften efter sin koncert i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Canadiske Tami Nielson gav fotografer og selfies fredag aften efter sin koncert i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

TV SYD får et solo-interview med protektor Prinsesse Marie under hendes tur rundt på festivalen. Foto: Peter Elgaard

Foto: Peter Elgaard

Foto: Peter Elgaard

Niels Hausgaard giver koncert i Bolero. Foto: Peter Elgaard

Niels Hausgaard giver koncert i Bolero. Foto: Peter Elgaard

TV SYD uddelte dette klistermærke til de, som kunne nikke genkendende til nogle udsagn om det at gå til netop Tønder estival. (Se video på Facebook) Foto: Peter Elgaard

Tommy og Tine Thorning, Aarhus, har været sammen på Tønder Festival siden 2006. Foto: Peter Elgaard

Michael Falch rockede Telt 1 torsdag aften. Hans første rockede optræden på festivalen nogensinde. Foto: Peter Elgaard

Michael Falch rockede Telt 1 torsdag aften. Hans første rockede optræden på festivalen nogensinde. Foto: Peter Elgaard

Prinsesse Marie og hendes familie på rundtur på Tønder Festivalen fredag eftermiddag. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

En guitar-silhuet i solnedgangen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Prinsesse Marie, Prins Joachim med børnene Prinsesse Athena og Prins Henrik (på borgmester Henrik Frandsens skuldre) på Tønder Festival fredag 24. august 2018. Her besøg i telt 2 for at høre den irske gruppe Vishten. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Laura Mo sang sit nummer Steppebrand ved lørdagens Women's circle i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Annika Aakjær sang ved lørdagens Women's circle i Telt 1. Til højre ses Tami Neilson. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Tami Neilson sang ved lørdagens Women's circle i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Irish Mythen sang ved lørdagens Women's circle i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Irish Mythen sang ved lørdagens Women's circle i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Et par regnskyl skabte lørdag store vandpytter på festivalpladsen. Til stor glæde for små drenge. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

To østers åbnet på under 12 sekunder - festivalrekord. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I festivalens vadehavsområde er der hver dag konkurrence i at åbne to østers på tid. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Kasper Munck fra Kolding åbnede sine to østers på 18,35 sekunder. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Musikeren Jacob Dinesen er fra Tønder, men ikke på plakaten ved årets festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Kan man åbne to østers fra Vadehavet på under 20 sekunder, er det ikke så skidt. Vinderen af konkurrencen var Claus Damgaard fra Vejen, der gjorde det i 8,50 sekunder! Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Et par regnskyl skabte lørdag store vandpytter på festivalpladsen. Til stor glæde for små drenge. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I vadehavsområdet kunne børn lege med sand. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Søren Huss spillede lørdag for et propfuldt telt. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Et par regnskyl skabte lørdag store vandpytter på festivalpladsen. Til stor glæde for små drenge. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Gitte Damgaard fra Vejen tog fusen på de mandlige konkurrenter i en østerskonkurrence. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Musikeren Jacob Dinesen er fra Tønder, men ikke på plakaten ved årets festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Skål! Formiddagsstemning i vadehavsområdet på festivalen. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Niels Hausgaard mente over for Ekstra Bladet, at træbysten af ham lignede en, han kender, fra Lønstrup. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

En gourmetburger fra Schackenborg var en populær spise på festivalen. Køen var lang ved spisetid. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Disse to fra Schackenborg Slotskro, Kevin Hansen og Sebastian "grillmester" Nissen, har på festivalens første tre dage langet mere end 4.000 burgere over disken. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

VIP-teltet klar til at modtage næste gruppe. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Søndag eftermiddag var der Men's Circle, hvor forskellige mandlige musikere mødes til en jamsession. Her ses Jeffrey Foucault fra USA og William Crighton fra Australien. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Søren Huss på både blæserinstrument og keyboard på samme tid. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Søren Huss får sig en smøg under Men's Circle. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Men's Circle var fuldt booket i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Men's Circle var fuldt booket i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael McGoldrick, John McCuster og John Doyle. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

John Doyle. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Ved alle scenerne sidder vagter for sikkerhedens skyld. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael McGoldrick, John McCuster og John Doyle trak fuldt hus lørdag aften. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Telt-taget i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Der skal mange ledninger og stik til en sådan festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael McGoldrick. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeppe Jacobsen og Anne-Katrine Knudsen bærer tomme flasker væk. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lyden skal indstilles og korrigeres. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Vadehavsområdet på festivalpladsen byder på overraskelser i ny og næ. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Sådan går man til koncert. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Regnvandet drænes fra ECCO-områdets sejldug. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnet fik hjælp til tekniske problemer under sit andet nummer. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Claus Damgaard fra Vejen var hurtigst til at åbne to vadehavsøsters. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Otte kunstnere er allerede klar til næste års festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Schackenborg Slotskro nærmer sig den 5.000 gourmetburger. Sebastian anretter. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Michael Wiehe dukkede op på festivalens sidste dag. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Mange koncerter blev optaget på tv. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnets postevand klar på scenen. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Man maler da sine negle før en Anne Linnet koncert Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnet fik lov at slutte festivalen i det store telt af med den sidste koncert. I øvrigt hendes første nogensinde på Tønder Festival. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnet har både yngre og ældre fans. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnets trommeslager i arbejde. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Anne Linnet på scenen i Telt 1. Foto: Peter Elgaard, TV SYD