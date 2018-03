Gamer-far: Godt udstyr er et must

Sandi Munkholm er far til tre drenge og er begyndt at spille computerspillet Counter-Strike. Nu forstår han, hvorfor godt udstyr er uundværligt.

Det kan gøre ondt på pengepungen, når børnene beder om penge til nyt udstyr til deres spil.

Det ved Sandi Munkholm alt om. Han har tre sønner, der alle er gamere og spiller de mest populære spil på deres pc. Det kræver både head-set, specielt gamer-tastatur, et godt grafikkort, en hurtig computer og en god skærm - og selvfølgelig også gerne en gamer-stol.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad alt vores udstyr har kostet til sammen, siger Sandi Munkholm, der også har været ude at investere i et fjerde gamersæt, efter han selv er begyndt at spille.

Må ikke gå ned på udstyr

Hjemme hos Sandi Munkholm skal de tre børn som udgangspunkt selv spare sammen til det dyre udstyr. Går computeren for eksempel i stykker og kræver en ny, kan der dog arrangeres en afdragsordning, hvis der ikke er sparet nok sammen.

Sandi Munkholm og hans kone mener, at det er vigtigt at lære børnene, at tingene ikke kommer dryssende ned fra himlen – alligevel kan han godt forstå behovet for godt udstyr.

- Jeg har selv svært ved ikke lige at smutte ud og købe en bedre skærm eller lignende, griner Sandi Munkholm.

- Man kan bare ikke få det godt nok. Jo bedre udstyr du har, jo bedre forudsætninger har du for at være god i spillet. Og når det er ens store passion at spille, må man ikke gå ned på udstyr, lyder det fra Sandi Munkholm.

Piben har fået en anden lyd

Sådan havde han det dog ikke før, han selv begyndte at spille Counter-Strike gennem TV SYDs tv-program Tæv Din Teenager.

- Der mente jeg, at så længe skærmen for eksempel kunne tænde og slukke, og jeg kunne se, at spillet kunne køre, måtte det være godt nok, siger Sandi Munkholm.