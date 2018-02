Garagen og bilen gik til - men villaen blev reddet

Takket være en hurtig alarm og effektiv indsats fra brandmandskabet lykkedes det onsdag aften at redde en villa i Skrydstrup fra at blive flammernes bytte. En garage og en bil stod dog ikke til at redde.

Branden opstod ved 20-tiden i en carport på Lilholtvej i Skrydstrup ved Vojens. Heldigvis blev villaen reddet, så husets beboere har fortsat deres hjem trods forskrækkelsen. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi Det lykkes brandmandskabet fra Brand & Redning Sønderjylland at begrænse ilden til carporten, der udbrændte, mens en bil blev hårdt medtaget af varmeudviklingen fra den brændende carport. - Heldigvis blev villaen reddet, så husets beboere har fortsat deres hjem trods forskrækkelsen. Vi har en antagelse om, at brandårsagen er en gasgrill, der var stillet i garagen efter brug i aftes, siger vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, onsdag morgen til TV SYD.