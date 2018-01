Gav 24 kroner for patent og tjente 178 milliarder

I dag er det 60 år siden at familien Kirk Kristiansen fik patent på den berømte Lego-klods. Patentet kostede 24 kr. I dag har familien en formue på 178 milliarder.

Det må siges at være en ret god investering familien Kirk Kristiansen gjorde, da de på denne dag for 60 år siden fik patent på Lego-klodsen. Patentet kostede 24 kroner. I dag er formuen vokset til 178 milliarder kroner og har dermed gjort familien til Danmarks i særklasse rigeste.

Patentet er desværre udløbet, men det gav os jo en masse muligheder i de år, hvor vi havde det. Jesper Vilstrup, direktør, Lego House, Billund

Patentet blev underskrevet den 28. januar 1958 kl. 13.58, så på præcis dette tidspunkt i dag blev der i Lego-House i Billund talt ned og råbt et højt "hurraaaaa" af børn og barnlige sjæle, der var til fødselsdagsfest for at fejre den berømte klods.

Festen bød på fri leg, festtaler, musik fra Legoland Garden, fødselsdagskage og udstilling af de mest ikoniske Lego-æsker fra hvert årti siden patentet fra 1958 - og udstilling af det vigtige patent, naturligvis.

- Patentet er desværre udløbet, men det gav os jo en masse muligheder i de år, hvor vi havde det, lyder det fra Jesper Vilstrup, direktør for Lego House, Billund:

- Jeg tror ikke, at klodsen har nogen begrænsninger. Ideen omkring klodsen er tidsløs. Jeg er sikker på, at klodsen også er her igen om 60 år, fortsætter han.



