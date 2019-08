Per så dobbelt efter trafikulykke: Genoptræning med ny metode hjalp

Fire iværksætter ei Billund-firma lancerer en lang række øjen-øvelser på én platform. Øvelserne skal afhjælpe de synsproblemer mange har efter en hjerneskade.

Crash - bang!

En dramatisk bilulykke fik alvorlige følger for den 49-årige Per Nygaard. Hans ene ben blev amputeret og er i dag erstattet af et kunstigt ben. Men måske mere vigtigt men helt usynligt: Han fik problemer med synet.

- Jeg ser dobbelt, når jeg bliver træt, fortæller han.

Sådan så Per Nygaards bil efter ulykken. Han slap med livet i behold, men ikke uden omkostninger. Foto: Privat

Han er nu i et genoptræningsprogram hos neuro-optometrist Thomas Kirkfeldt, Klinik for Syn og Udvikling i Billund. Han benytter sig af EYEBABs nyudviklede program med en lang række øjen-øvelser, der ligger på én platform.

Per kan klare mere og mere

Det ser ud til at virke. I hvert fald er Per Nygaard meget begejstret for genoptræningen. Han siger:

- Når jeg styrketrænede og lå og kigger op i loftet, så jeg loftet dobbelt. Men med genoptræningen er det gradvist blevet bedre, og den del er helt væk nu.

Sådan cirka er det at have dobbeltsyn. Som Per har det, når han bliver træt eller stresset.

De fire iværksættere har gennem fem år udviklet det nye program. 30 forskellige måder at øve sine øjne på. Øjne som kan have forbindelse til problemer med koncentrationsevnen, balanceevnen, udholdenhed, overblik, reaktionsevnen og så videre. Ofte efter en hjerneskade.

"Følg den røde prik". På et board kan Per Nygaard få 30 forskellige øvelser i genoptræningsprogrammet.

Potentiale - senere

Det private firma EYEBAB har allerede været i samarbejde med det offentlige: Billund Kommune og Sydvestjysk Sygehus i Grindsted. Med EU-støtte forskede de i mulige måder at genoptræne øjne. I projektet blev firmaets program brugt - og vigtigere: Udviklet til brug for patienterne.

- Det var meget spændende at være med til, og det er klart, at der her ligger et stort potentiale og venter med muligt salg til offemtlige sygehuse, siger Hasse Højland, medejer af EYEBAB.

Tre af de fire iværksættere, der nu sætter fokus på genoptræning af øjnene efter en hjerneskade. Hasse Højland, Kim Pagel og Thomas Pagel. Den fjerde er Thomas Kirkfeldt. Foto: Finn Grahndin

Selv om folk med synsproblemer sagtens kan træne hjemme via en tablet/iPad, så er programmet rettet mod de profesionelle. Fagfolkene. Firmaet satser umiddelbart på at sælge det til 20 private øjenklinikker i Danmark. Men herefter retter de blikket mod Tyskland.