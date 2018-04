Gravrøvere ville bare bygge en hule

De formodede gerningsmænd bag udgravningen af en gravhøj viste sig at være en mor og søn, som legede.

Hvad man formodede var en gravrøver, der mandag plyndrede en gravhøj i Hedensted, viste sig i stedet at være en mor, der byggede en hule sammen med sin søn.

Der var tydelige gravespor i den merer end 1000 år gamle gravhøj ved Hedensted. Foto: Moesgaard Museum

Efter Slots- og Kulturstyrelsen lagde billeder op af det udgravede hul på gravhøjen, er politiet nu blevet kontaktet af en kvinde, der kunne genkende sit værk, hun lavede sammen med sin søn.

- Hun er ikke stolt af situationen og undskyldte. Hun var ikke opmærksom på, hvor hun gravede, siger arkæolog fra Slots- og Kulturstyrelsen Lars Bjarke Christensen til TV SYD.

Den tre meter høje gravhøj stammer tilbage fra mellem 1.700 f.Kr. og 500 f.Kr., og udgravningen har ifølge styrelsen lavet betydelige skader. Dog er styrelsen glade for, at der ikke er tale om rigtige gravrøvere.

- For vores vedkommende, så er det en lettelse, at det ikke er professionelle røvere, men det er trist, at der er blevet lavet skader, siger Lars Bjarke Christensen.

Styrelsen skal nu have registreret jordlagene og genskabt det udgravede område.

Det er ulovligt at grave i såkaldte fortidsminder, som også dækker de 86.000 gravhøje i Danmark. På mange af gravhøjene står der en fredningssten, men er man i tvivl kan man se alle fortidsminder i landet her.