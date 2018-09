Grillbar blev ristet ved natlig brand

Der opstod ved 03-tiden natten til søndag brand i en grillbar i Sønderborg. I Esbjerg slap mand heldigt fra at ryge i sengen.

Forbipasserende opdagede i nat, at der kom kraftig røg fra en grillbar på Ringbakken i Sønderborg, og slog alarm. Grillbaren havde da for længst lukket for dagens salg.

Branden er tilsyneladende opstået ved en af de luger, som burgere og pølser langes ud af. Det skal nu nærmere undersøges, om branden er påsat.

- Ingen personer kom noget til, men grillbaren blev lidt ristet og sodskadet, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag morgen til TVSYD.

Røg i sengen

Næsten samtidig opstod der brand i en lejlighed på tredje sal på Hans Tausens Vej i Esbjerg.

- Her er vi helt sikre på brandårsagen. Lejlighedens 57-årige mandlige bebeboer røg i sengen og tabte nogle gløder, der satte ild i sengetøjet. Han slap fra branden uden skader - men kan se frem til en bøde for sin uforsigtighed, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær.