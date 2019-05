Guide: Tre gode råd til en sikker festival

Samaritterne er klar til at hjælpe gæsterne ved Jelling Musikfestival. Sidste år hjalp de 1.400 tilskadekomne.

Om solen skinner, eller regnen falder ned over festivalen i Jelling, er der god grund til at passe på sig selv. Hvis uheldet alligevel skulle være ude, er man lige så godt dækket ind, som ude i den virkelige verden.

I det ene hjørne af festivalpladsen ligger samaritteltet, som nærmest er udstyret som et moderne sygehus. Læger, sygeplejersker og samaritter er klar til at rykke ud, når nogen har brug for hjælp.

Sidste år måtte de i aktion 1.400 gange. Ambulanceredder Mikkel Søjbjerg Kjærsgaard styrer sundhedspersonalet i Røde Kors-teltet, der ligger ved hovedindgangen. Han har en god fornemmelse for, hvad gæsterne opsøger samaritterne med.

- Typisk behandler vi vabler og forstuvninger og folk, der har fået lidt for meget at drikke og skal ind at sove den ud hos os, fortæller han til TV SYD.

Hans tre gode råd til festivalgæsterne er:

1. Drik vand

2. Tag ordentligt fodtøj på

3. Find samaritterne

Pas godt på hinanden

Festival er for mange lig med indtagelse af alkohol. Mikkel Søjbjerg Kjærsgaard foreslår dog, at man drikker andet end alkohol på festivalen.

- En huskeregel kunne være at drikke én flaske vand for hver tre øl, du har drukket, foreslår han.

De mange vabler, der er en tur omkring samaritteltet, kan for en stor dels vedkommende forebygges forholdsvis nemt.

- Der kan man ved at tage ordentlig fodtøj på, som er godt at gå i, tilføjer Mikkel Søjbjerg Kjærsgaard.

Udover væskeindtagelse og et fornuftigt valg af fodtøj, opfordrer han alle til at passe godt på sig selv og hinanden ved at bede om hjælp.

- Hvis du har brug for hjælp, så opsøg samaritterne, siger han og roser folk for at passe godt på hinanden.

- Vi oplever ofte, at folk har sendt en kammerat i forvejen med budskabet om, at én nede ved teltet har det skidt, fortæller han.

Løb tør for saltvand

Under sidste års festival i Jelling nåede temperaturerne op omkring de 30 grader, og det skabte en del travlhed i samaritteltet.

- Vi var meget udfordrede af varmen, som gjorde, at folk svedte meget og derfor fik solcreme i ansigtet. Mange kom ind med sviende øjne, der skulle skylles, fortæller Mikkel Søjbjerg Kjærsgaard, der oplevede det usædvanlige, at samaritterne løb tør for saltvand til skyldningerne.

- Til sidst måtte vi hente nye forsyninger på sygehuset, siger han.

Det er gratis at opsøge samaritterne, der kan findes til højre for hovedindgangen. Kig efter det store hvide flag med det røde kors.