Se billederne: Guldregn over lokal pølsemager

I weekenden vandt Højer Pølser 24 guldmedaljer og to sølvmedaljer, da de stillede op til Europamesterskaberne i pølser i Holland.

I weekenden blev den internationale konkurrence ’Confrerie des Chevaliers’ i Holland afholdt, og Højer Pølser ryddede bogstavelig talt bordet.

Højer Pølser havde indsendt 26 produkter – spegepølser, frankfurtere osv. – og 24 af produkterne blev vurderet til en guldmedalje af de internationale skuemestre, mens de sidste to produkter fik sølvmedaljer.

Derudover fik Højer Pølser også fire pokaler med hjem – den store nationale pokal, pokalen for særligt fremragende kvalitetsprodukter, pokalen for flest guldmedaljer og pokalen for den mest kreative ide, hvor Højer Pølser deltog med deres særlige rom-spegepølse, der også er formet som en rom-flaske.

- Det er fuldstændig fantastisk. De blev ved med at nævne Højer Pølser og Dänemark igen og igen, siger en lykkelig ejer, Jan Müller til TV SYD.

’Confrerie des Chevaliers’ er en slags EM for pølser og slagtervarer. I alt 125 virksomheder fra ni forskellige lande deltog, og alle indsendte produkter er blevet vurderet i de fem kategorier; udseende, smag, konsistens, råvarevalg og helhedsindtrykket.

Mere end 300 priser og medaljer

Det er ikke første gang, Højer Pølser vinder priser for deres produkter. Den sønderjyske pølseproducent, der ligger i marsken i Vadehavet har gennem årerne vundet mere end 300 priser og medaljer for deres sønderjyske skinke- og pølsespecialiteter.