Gylleudslip blev dæmmet ind i tide

Det lykkedes natten til lørdag mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen at dæmme op for et større udslip af gylle ved Taps Å vest for Christiansfeld.

Kort før klokken 22 fredag slog en hundelufter alarm om et gylleudslip fra en landejendom på Gl. Præstegårdsvej vest for Christiansfeld. Hundelufteren kunne lugte gyllen - og takket være den hurtige alarmering, så blev udslippet stoppet, inden de store mængder nåede at løbe ud i Taps Å. Der var løbet mellem fem og ti tons gylle ud fra gylletanken, oplyste Sydøstjyllands Politi fredag aften. Et større mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen Sydjylland arbejdede på udslipsstedet til klokken 02 i nat med at holde gyllen væk fra åen med midlertidige dæmninger af halmballer og pumper. - Vi fik også god hjælp af landmænd, der stillede halmballer til rådighed, som vi bruge til dæmme gyllen ind med, så alt i alt slap vi for den store foruening af selve åen, siger indsatsleder Jan Riis, Trekantområdets Brandvæsen, til TV SYD. Miljøvagens målinger i nat i Taps Å viste, at der ikke var sluppet så stoe mængder gylle ud i åens vand, at fiskene og dyrelivet i Taps Å har lidt skade.