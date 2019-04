Handicappede har svært ved at få job og uddannelse

Unge med handicap klarer sig ofte skidt på arbejdsmarkedet. Men på Campus i Vejle har man held med at få unge autister gennem en uddannelse.

Blot 60 procent af unge med psykiske handicap, autisme og ADHD er i gang med en uddannelse. Og mange af dem får aldrig bidt sig fast på arbejdsmarkedet.

Sådan lyder de triste kendsgerninger. Men der findes også lyspunkter, ikke mindst hos AspIt i Vejle, som uddanner unge aspergere.

Noget at stå op til

80 procent af AspIts elever får job. Den fine statistik havde i dag trukket både formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til Vejle.

Her kunne de blandt andet møde den 19-årige Nicolai Mortensen fra Billund. Han er i gang med en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Det er dejligt at have noget at stå op til. Nicolai Mortensen, STU-elev.

- Jeg uddanner mig inden for programmering, sikkerhed på nettet og udvikling af hjemmesider med mere. Jeg havde et år, hvor jeg ikke rigtigt lavede noget. Men så kom jeg i praktik, og det er dejligt at have noget at stå op til hver dag, siger Nicolai Mortensen, til TV SYD.

Spild af gode kræfter

I alt 350 unge autister er pt. i gang med en uddannelse hos AspIt. Men det generelle billede er langt fra lige så opløftende. Derfor håber Thorkild Olesen og Danske Handicaporganisationer, at erfaringerne fra AspIt kan bruges andre steder.

- Det er et spild af unges liv, hvis de ikke får et arbejde. Samtidig er det et spild for samfundet, som godt kan bruge arbejdskraften. Derfor er det fantastisk, at AspIt viser, at man kan få handicappede ind på arbejdsmarkedet. Det viser, at hvis der er fleksibilitet i systemet, så kan man nå gode resultater, siger Thorkild Olesen.

Alle skal have tilbud

Også Kristian Thulesen Dahl (DF) fik et positivt indtryk af uddannelsen i Vejle.

Vi arbejder med, at alle unge skal have sådan et tilbud. Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

- Jeg er vild med projektet. Det er så godt, at man fokuserer på, hvad de unge kan, i stedet for hvad de ikke kan. Så finder man jo ud af, at de sagtens kan bruges i en virksomhed. Det virker ikke i hele landet, men vi arbejder med, at alle unge skal have sådan et tilbud. Og hvis ikke deres egen kommune kan tilbyde det, så må de have mulighed for at uddanne sig i en anden kommune, siger han.