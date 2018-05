Hele programmet for Koldings festdag: Hør dronning Margrethes tale og spis 750 kager

Hele programmet for Koldings folkefest er på plads. Se det her.

Der er kæmpe folkefest i Kolding i dag. Anledningen er 750 års-jubilæet for den tidligere kongeslot, Koldinghus, og for Kolding by. Blandt jubilæumsdeltagerne er dronning Margrethe, prinsesse Benedikte, dronning Anne-Marie, Grev Ingolf og Grevinde Sussie af Rosenborg,

Festlighederne foregår ved Koldinghus og begynder officielt klokken 10.30, hvor Flyverhjemmeværnets Musikkorps spiller. Efter det byder dagen på mere musik, underholdning for børn, kage og taler.

Hør Dronningens tale

Udover byens borgmester, Jørn Pedersen (V) og statsministeren, Lars Løkke Rasmussen (V), holder også dronning Margrethe tale. Alle talerne kan opleves i Staldgården ved siden af Koldinghus. Der er dog begrænset plads i Staldgården, og hvis det ikke er til at komme til, kan man i stedet se talerne på storskærm på græsplænen ved Koldinghus.

Spis kage

For jubilæumsgæster med en sød tand er dagens højdepunkt klokken 11.50, hvor der bliver uddelt 750 gratis kager. Melder den mere almindelig sult sig i løbet af dagen, kan man købe mad og drikke i boder – eller på Koldings cafeer.

Se Kongeskibet Dannebrog

Der er også mulighed for at se Kongeskibet Dannebrog ved Koldings inderhavn. Dannebrog sejler ind i Kolding Fjord omkring klokken 8.30 og Kongeskibet lægger til kaj i inderhavnen klokken 9.00. Dagens kongelige gæster kommer tilbage til Dannebrog klokken cirka 15.30.