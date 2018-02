Her kan du snart nyde international kunst

Du kan måske snart møde et udsmykket område ved vadehavet i Esbjerg. Kommunen har nemlig ansøgt om at være vært ved et kunstprojekt.

I 2019 kan borgere måske få lov til at opleve en udsmykket udgave af området omkring vadehavet i Esbjerg.

Esbjerg Kommune lægger nemlig billet ind på at blive vært for Wadden Tide. Det er et udstillingsprojekt, der gennem international samtidskunst hylder vadehavets natur og kultur.

Det er Kulturregion Vadehavet, der bestemmer, hvor Wadden Tide skal finde sted.

I 2014 og 2016 var Varde Kommune vært for udstillingsprojektet, men nu åbner Kulturregionen op for, at Wadden Tiden kan gå på skift mellem de fire vadehavskommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde.

- I Esbjerg Kommune lægger vi meget gerne rammer til Wadden Tide, der giver borgere og besøgende mulighed for at opleve samspillet mellem vores unikke natur og kunst i verdensklasse. Med lokale udviklingstiltag i tilknytning til udstillingsprojektet har vi fokus på at skabe engagement og involvering både før og under udstillingen, siger May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget, i en pressemeddelelse.

Både for børn og voksne

Netop engagement vil Esbjerg Kommune skabe ved at involvere skoler. Gennem litteratur, musik, foto og maleri eller dans vil børn få mulighed for at arbejde videre med de udstillede værker i en lokal egenfortolkning.

Men udstillingen er ikke kun for børn. Voksne vil blandt andet kunne opleve vandkantsgastronomi, der kobler maden i vadehavsregionen sammen med kulturen, naturen og kunsten for at skabe en sanselig helhedsoplevelse.

Hvor udstillingen præcist skal finde sted, ligger ikke fast endnu.

Om Esbjerg er så heldig at blive vært for Wadden Tide, finder Kommunen ud af i marts, når beslutningen bliver truffet.