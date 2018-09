Hest overlevede på sovs og pomfritter

Antallet af dyreværnssager med heste er steget i år. En af grundene er sommerens tørke, som har presset foderpriserne i vejret.

I et helt år stod hesten Mustang Hervé indespærret i stalden. Ejeren var blevet dement og forvekslede derfor hesten med en hund, som han fodrede med sovs, pomfritter og kartofler. Og det er langt fra en enestående historie. For op mod 80 procent af de dyreværnssager som Vestjysk Hestevelfærd kaldes ud til skyldes personlige tragedier, dårligt helbred eller psykisk sårbarhed.

I dag er han jo lidt speciel. Han er bange, når det blæser, både for sin egen hale og bygninger. Luise Daugaard, ny ejer af Mustang Hervé

- Det er sjældent, at folk mishandler heste af ond vilje. Ofte elsker de deres dyr, men de evner ikke at tage sig af dem, siger formand for Vestjysk Hestevelfærd, Charlotte Hagedorn. Hvert år tilkaldes den frivillige organisation til hundredvis af sager om vanrøgt, som de bedømmer i samarbejde med politiet.

00:34 Se her hvad Luise Daugaard siger om Mustangs liv som indespærret. Luk video

Tørke giver flere sager

Dyrenes Beskyttelse har allerede registreret 562 dyreværnssager om heste i år. Det er 52 mere end hele sidste år. At der er flere sager, det mærker de også hos Vestjysk Hestevelfærd.

- Vi oplever, at de sårbare og udsatte hesteejere er blevet påvirket af kontanthjælpsreformen og den nu dobbelt så høje pris på hø, forklarer Charlotte Hagedorn. Sidste år indtog Region Syddanmark en trist førsteplads på listen over dyreværnssager med heste. 122 sager blev det til i 2017 - og det tal er netop blevet overhalet, mere end tre måneder før årets slutning.

Travhest med stamtavle

Mider, svamp og sår var spredt ud over Mustang Herves krop. Efter et år uden frisk luft og korrekt foder var det svært for de frivillige fra Vestjysk Hestevelfærd at genkende den hest, der stod foran dem, som et føl af Danmarks bedst indtjenende travhest, Speedy Herve.

00:25 Se her hvad Luise Daugaard siger om Mustangs fremtid. Luk video

- I dag er han jo lidt speciel. Han er bange, når det blæser, både for sin egen hale og bygninger, siger Luise Daugaard, der har adopteret hesten. For heldigvis for Mustang Herve, så blev han reddet før det var for sent, og i dag er han blevet det fjerde medlem i familien Daugaard, der har givet ham et nyt hjem.

- Jeg elsker min hest, og jeg er så stolt over, hvor meget han har udviklet sig i det år, vi har haft ham. Jeg får aldrig en dressurhest eller en springhest ud af ham, men han giver mig og familien så meget andet, der er så meget kærlighed i ham, forklarer den glade adoptivmor.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe mishandlede heste her

Dyreværnssager på heste i 2017: I alt hele året: 510 sager

Region Hovedstaden: 73 sager

Region Midtjylland: 105 sager

Region Nordjylland: 85 sager

Region Sjælland: 121 sager

Region Syddanmark: 122 sager