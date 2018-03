Hils på de nye små lam påskelørdag

Fåreavlere holder lørdag åbent hus og viser deres påskelam frem.

Påsken er traditionelt forbundet med nyfødte lam, og alene synet af en sådan flok herlige små uldtotter, der springer lystigt rundt, kan henrykke enhver dyreelsker - og ikke mindst børnene.

I dag er der mulighed for at komme i nærkontakt med de nye påskelam, idet Danske Fåreavlere rundt i landet indbyder til “åbent hus”.

Her vil fåreavlerne fortælle om deres arbejde, og mange steder vil der også være mulighed for at se fåreklipning, udstilling og gøre indkøb i gårdbutikker.

Åbent hus-arrangementet er både tænkt som et oplagt mål for familieudflugten og som inspiration for kommende fåreavlere, der vil kunne hente nyttig information ved at besøge en af de etablerede.

Der er i alt kun omkring 145.000 moderfår i de danske besætninger, og det tæller ikke meget i global sammenhæng.

Til gengæld lever de danske får og lam et godt og sundt liv. Dyrene går i løsdriftsstalde eller frit græssende ude, hvor lammenes muskulatur har de bedste muligheder for at udvikle sig.

I TV SYDs område er der åbent hus hos fåreavlere i Varde, Haderslev og Vejle kommuner.