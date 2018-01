Hurtigt og godt i Region Syddanmark

Region Syddanmark har landets laveste ventetid på psykiatrisk behandling. Ekstra penge til området har skabt resultater.

- Vi har sat ekstra penge af til området, det er derfor vores ventetider er så korte, siger Thies Mathiasen, (DF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Regionsrådet i Region Syddanmark.

Ventetiden på at komme til en psykiatrisk speciallæge er 8 uger for børn og unge. For voksne er den en anelse længere, og for den hospitalsbaserede psykiatri er ventetiden meget kortere.

Udvalgsformanden kan ikke sætte konkrete tal på, for der sat penge af i en pulje, som man kan søge om.

Men der er to ting, der er vigtige.

- Det er vigtigt, at der er en god kvalitet, men det er også vigtigt, at man får en hurtig kontakt, siger Thies Mathiasen til TV SYD.

