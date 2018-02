Hvornår har du sidst set en ni-årig spille på trompet?

Valdhorn, obo og klarinet står tilbage. Børnene vil hellere spille guitar.

Klassiske blæseinstrumenter som obo, trompet, klarinet, basun og den slags er langt fra førstevalg, når børnene på Esbjerg Kulturskole ønsker sig et instrument, som de vil lære at spille på.

Førstevalget er guitar. Violin og klaver er der ok interesse for, men intet slår guitarens tiltrækningskraft.

Mikkel Sørensen på ni år er en af dem, der er mangel på: Børn der spiller på blæserinstrumenter. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

På den lange bane kan det betyde, at det ikke bliver til at opdrive tilstrækkeligt med blæsere i fremtidens symfoniorkestre.

Derfor gennemfører Esbjerg Kulturskole netop nu en stribe charmekoncerter på kommunens skoler. 35 koncerter er det blevet til på 29 skoler.

Hvorfor går børnene uden om blæserne? Hør et bud på et svar i klippet her fra lederen af den klassiske musik på Esbjerg Kulturskole, Winnie Martinussen: