Medlem af Sydslesvigudvalget vil ændre regler: Ikke-folkevalgte forvalter en halv milliard skattekroner

Knapt en halv milliard kroner administrerer medlemmerne i Sydslesvigudvalget. Derfor sætter Niels Flemming Hansen MF (Kons.) nu spørgsmålstegn ved, om ikke-folkevalgte bør sidde med i udvalget?

Lige nu er de syv nye medlemmer af Folketingets Sydslesvigudvalg på tur rundt hos det danske mindretal syd for grænsen. Et udvalg, som består af både valgte medlemmer af Folketinget, og så folk der ikke er valgt men udpeget af deres parti. Sammen forvalter de knapt en halv milliard kroner i tilskud til mindretallet.

Nu vil et af udvalgets nye medlemmer - den folkevalgte Niels Flemming Hansen fra Konservative have, at udvalget skal se på reglerne for sammensætning af Sydslesvigudvalget.

- Jeg synes, når vi disponerer over knapt en halv milliard kroner af borgernes penge, så er det vigtigt, at der sidder flest folkevalgte i udvalget, siger Niels Flemming Hansen.

Lige nu er DFs Martin Henriksen og den radikale Runa Christiansen, der er barselsvikar for Lotte Rod, med i udvalget, selvom de ikke fik stemmer nok til Folketingsvalget i maj. De er blevet udpeget af deres partier til at sidde i Sydslesvigudvalget.

På nuværende tidspunkt er der ikke regler for, hvor mange ikke-folkevalgte, der kan sidde med i udvalget.

- Jeg har intet imod, at ikke-folkevalgte sidder med i Sydslesvigudvalget. Det kan der være flere gode grunde til, de skal, men der skal være balance i tingene, siger Niels Flemming Hansen.

Niels Flemming Hansen oplyser, at han nu vil diskutere sagen med de andre medlemmer af Sydslesvigudvalget, og at de forhåbentlig derefter kan lave en indstilling til Folketinget om en ændring af reglerne for medlemskab.