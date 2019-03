Ingen planer om exit fra Parkeringskontrol Syd

Mandag aften stemte Teknik og Miljøudvalget i Haderslev Kommune for at træde ud af samarbejdet om parkeringskontrollen.

Mens Haderslev har parkeret sit samarbejde med parkeringskontrollen Parkering Syd, så har de øvrige kommuner i samarbejdet umiddelbart ingen planer om at følge efter.

- Det er ikke noget, vi har haft oppe til diskussion, men vi holder øje med sagen, siger Arne Leyh Petersen (DF), formand for Teknik og Miljø i Aabenraa Kommune.

Cirka samme besked får man, når man ringer til forkvinden for det tilsvarende udvalg i Sønderborg Kommune.

- Inden vi gør noget som helst, så skal vi have snakket tingene igennem med de andre kommuner, siger Aase Nyegaard (Fælleslisten) til TV SYD.

I begge kommuner forsikrer de, at man holder øje med udviklingen, men at det ikke har været på bordet at træde ud af samarbejdet.

- Som sagen er lige nu, ligger det ikke i kortene at trække sig ud, siger Arne Leyh Petersen.

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa har indtil nu samarbejdet om parkeringskontrollen gennem Parkering Syd, men mandag aften indstillede Teknik og Miljøudvalget i Haderslev Kommune til byrådet, at man træder ud af samarbejdet. Haderslev Byråd træffer den endelige beslutning i næste uge.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få en kommentar fra Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V).