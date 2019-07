Inge Sørensens samlever ville ikke genoplives: Nu går S-ordfører ind i sagen

Sag fra Tønder viser, at der er behov for klare retningslinjer for genoplivning, mener socialdemokraternes Birgitte Vind. Hun vil nu drøfte konkrete løsninger med Ældre Sagen.

Birgitte Vinds reaktion kommer, efter at TV SYD har fortalt Inge Sørensens historie.

I juni faldt hendes samlever, Johannes Jessen, om med et hjertestop på græsplanen ved deres hus i Tønder. Inge Sørensen tilkaldte en ambulance, og redderne begyndte at give førstehjælp. Det ønskede Johannes Jessen bare ikke, at de skulle. I sit livstestamente havde han nemlig noteret, at han ikke ønskede genoplivning.

Men problemet var, at det ikke stod i hans journal, og derfor havde redderne pligt til at forsøge at redde hans liv.

Læs også Inge ønsker register, så reddere kan tjekke, om ældre skal genoplives

S-ordfører: Svær situation for alle parter

Det er en udbredt misforståelse, at det er nok at skrive ønsket om ikke at ville genoplives i sit livstestamente, fortæller Ældre Sagen.

Det vil ældreordføreren for Socialdemokriaiet nu gøre noget ved.

- Ambulancefolkene forventer, at de kommer for at redde liv – det er deres opgave. Omvendt ved den pårørende, at hendes samlever ikke ønsker genoplivning. Det er en svær situation for begge parter, siger Birgitte Vind (S) om den situation Ingrid Sørensen netop har stået i.

- Denne ulykkelige situation fortæller med al tydelighed, at vi skal se på sagen generelt.

Ønsket om at løse problemerne deler ældreordføreren med Ældre Sagen. Derfor vil hun hurtigst muligt invitere foreningen til møde.

Et ekstra kort at bære på

Ældre Sagen mener blandt andet, at der er behov efteruddannelse af sundhedspersonale, så de kan tage snakken med den ældre om genoplivning. Derudover foreslår foreningen, at den ældre kan bære et synligt kort med ønsket om ikke at ville genoplives. Håbet er, at det kan sikre, at reddere og borgere ikke kommer til at stå i samme situation som Inge Sørensen og Johannes Jessen.

Det synlige kort nævner Birgitte Vind (S) også som en mulighed. Det er en hurtig måde at kende den ældres ønske på, mener hun:

- I spørgsmålet om genoplivning står vi i nogle etiske dilemmaer. Når man skal redde liv, skal det gå hurtigt, der er ikke tid til tvivl.