Invitation: Tag med til vælgermøde med TV SYD

Søndag d. 12.5 er der en enestående mulighed for at komme tæt på dine lokale kandidater på Rødding Højskole.

Der vil være politikere fra alle 13 opstillingsberettigede partier, når vælgermødet gør i gang kl. 15 på søndag. Og 300 spørgelystne gæster, en af dem kunne være dig.

- Vi synes, at vi skylder demokratiet og fællesskabet at give vores seere og brugere på vores digitale platforme mulighed for at møde deres lokale kandidater, ikke kun for at diskutere lokale forhold for Syd- og Sønderjylland, men også spørgsmål, der optager hele landet, fortæller Jesper Nygaard, chefredaktør på TV SYD.

Vælgermødet er et samarbejde mellem Jydske Vestkysten, Rødding Højskole og TV SYD. Højskolen stiller med 100 unge højskoleelever, og Jydske Vestkysten og TV SYD må hver invitere 100. Tilmeld dig på valgdebat@tvsyd.dk. Der er som nævnt begrænset plads, så du er først endeligt inviteret, når du får besked på mail.

Til gengæld kommer de heldige tæt på politikerne og får mulighed for at stille deres spørgsmål og få svar.

Ordstyrere er studievært Anders Køpke Christensen og politisk redaktør på Jydske Vestkysten, Kim Dahl Nielsen.

- Der er ikke noget bedre sted end Rødding Højskole til sådan et vælgermøde. Det er helt i Grundtvigs ånd, at få den politiske diskussion helt ud til almindelige mennesker, siger chefredaktør Jesper Nygaard.