Jæger: For sent at udrydde mårhunden

Mårhunden jagtes intensivt, men myndigheder og jægere vurderer, at dyret kun kan holdes nede - ikke udryddes.

Mårhunden er kommet for at blive. Dyret hører ikke naturligt hjemme i den danske natur, men trods intensiv jagt er den umulig at udrydde. Det mener både Miljøstyrelsen og lokale jægere.

- Jeg tror, kampen mod total udryddelse af mårhunden er tabt, siger Jakob Arnbjerg, formanden for Mårhundegruppen Varde Øst, til TV SYD.

Jeg tror, kampen mod total udryddelse af mårhunden er tabt. Jakob Arnbjerg, formand, Mårhundegruppen Varde Øst

Han har sammen med andre jægere i Varde målrettet jagtet mårhunde. Indtil videre har gruppen, der kalder sig Mårhundeklubben Varde Øst, fanget og aflivet 114 mårhunde. Det er foregået i ti jagtforeninger, der dækker den nordøstlige del af Varde kommune. Sidst TV SYD var i kontakt med jægerne i juli, var tallet af fangede mårhunde 63 - altså næsten det halve.

Fakta om mårhunden Ifølge Københavns Universitet er en mårhund allerede kønsmoden fra den er et år gammel. En hun får i gennemsnit 11 hvalpe. Det betyder, at bestanden på bare tre år kan vokse med flere hundreder.

I 1995 var mårhunden stort set ukendt i Danmark. I dag vurderes bestanden til at være 3.000.

Mårhunden findes kun i Jylland

Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark. Se mere

De fangede dyr enten destrueres, sendes til undersøgelse via Naturstyrelsen eller gemmes i fryseren til træning af jagthunde.

Brug for flere kameraer og jægere

Det blev fra 1. juli tilladt at jage mårhunden hele døgnet rundt og på alle tænkelige måder. Nu er dagsordenen at holde bestanden nede. Det vurderes, at der på landsplan er 3.000 mårhunde i naturen. Det skule ifølge Varde-jægeren have været prioriteret lagt tidligere.

- Man skulle have oplyst den menige jægere om problemet for lang tid siden. Men det er altid nemt at være bagklog, det har jeg det faktisk ikke særligt godt med, siger Jakob Arnbjerg, der efterlyser flere ressourcer til kampen mod det invasive dyr.

Mårhunden er en invasiv art i Danmark. Men kampen for dens udryddelse er tabt. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

- Vi skal have finansieret flere vildtkameraer, for det er et af de vigtigste værktøjer. Og vi skal have flere jægere til at finde lysten til at gå ind i kampen mod mårhunden, mener Jakob Arnbjerg.

Vildtkameraerne fortæller jægerne, hvor og hvornår mårhunden er. På den facon kan de så sætte fælder og foderpladser op de rigtige steder for at lokke dyret frem.

Fortsæt med at skyde

Biolog Hans Erik Svart fra Miljøstyrelsen erkender i Jyllands-Postens mandagsudgave, at kampen mod tre arter, mårhund, nilgæs og kutlinger, formentlig er tabt.

- Ja, vi får ikke stoppet dem, men vi prøver at holde bestanden nede på et acceptabelt niveau. Hvis vi for eksempel holdt op med at skyde mårhunden, ville antallet vokse meget mere, siger Hans Erik Svart til avisen.

Læs også Jægere skyder "skræmmende mange" mårhunde