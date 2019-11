Jagten på meningen med livet holder højskole i live

Den 7. november 1844 startede de første 22 elever på Rødding Højskole.

Siden har verdens ældste højskole haft masser af elever på korte og længere ophold.

Torsdag når skolen endnu en milepæl og fejrer, at den stadig kan tiltrække nysgerrige unge og ældre, der gerne vil vide mere om den verden, de lever i.

De danske højskoler bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Foto: Arkiv

For mange familier er et højskoleophold en tradition, der er en del af opvæksten, og som kan være med til at give en viden og erfaring, der kan bruges gennem hele livet.

Læs også Kronprinsesse Mary gav sig god tid til at hilse på røddingborgere

Det gælder også Elisabeth Solmer, der i dag var blandt gæsterne til jubilæet.

Elisabeth Selmer var med til dagens gudstjeneste i Rødding. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Hun var elev i 1950, og husker stadig, hvad opholdet på Rødding Højskole har betydet for hende.

- Det er at være med, at være på dupperne og ikke sove i timen, som hun fortæller.

For Elisabeth var det helt naturligt at være på højskole. Hendes farmor var der også tilbage i 1876.