Alkohol ødelagde Augustas jul: - Jeg glæder mig til, julen er forbi

En stor del af de unge, der er vokset op med en alkoholisk forælder, glæder sig ikke til jul, viser en ny undersøgelse. En af dem er 19-årige Augusta Jalving.

Der er dem, der tæller dage i december, fordi de glæder sig til gaver og familiehygge juleaften. Og så er der dem, der tæller dage i december, fordi de glæder sig til at måneden er slut.

De fleste hører til den første gruppe, men ikke 19-årige Augusta Jalving fra Vejle.

- Julen er ikke noget for mig. Det er ikke noget, jeg har lyst til at have i mit liv, fortæller hun.

Min søster og jeg sad og så fjernsyn, mens min far sad og drak. Det var den juleaften, jeg fik. Jeg fik ikke engang gaver. Augusta Jalving

Augusta Jalvings forhold til julen ændrede sig drastisk, da hun var 11 år gammel. Hendes forældre blev skilt, og faren fik et alkoholmisbrug, der har gjort, at Augusta Jalving ikke længere glæder sig til flæskesteg, brunede kartofler og risalamande med familien den 24. december.

- Jeg kan huske mange juleaftener, hvor der har været dårlig stemning, der har været rodet, og der har ikke været styr på noget. Min far har drukket det meste af aftenen, og det har gjort det ubehageligt.

Sådan så julen ud for Augusta, da hun var lille. Det er de eneste gode juleminder, hun har. Billedet er fra 2002. Foto: Privatfoto

Mere plads til konflikter

Augusta Jalving er ikke alene om at have det på den måde. Hele 42 procent af de unge, der har søgt hjælp i TUBA og er vokset op med en alkoholisk forælder, glæder sig ikke til at holde jul, viser en ny undersøgelse.

Og det er ikke tilfældigt, at julen er en svær tid for børn og unge med misbrugende forældre. I højtiden bliver misbruget tydeligt, forklarer Henrik Prien, der er regionsleder i TUBA.

- Forældrene kan – hvis de ikke skal på arbejde i juledagene – begynde at drikke allerede fra morgenstunden. Børnene skal heller ikke i skole, så det gør også, at det bliver mere tydeligt for dem.

Når promillerne ryger i vejret, så gør konfliktniveauet det samme.

- Konfliktniveauet er normalt højt i familier, hvor der er en misbruger. I højtiden, hvor familierne bruger mere tid sammen, bliver der bare endnu mere plads til konflikter, siger Henrik Prien.

- Der var kaos

Det billede kan Augusta Jalving godt genkende. Der er især et juleminde, der står helt klart for hende.

- Der var så meget kaos. Jeg kan huske, at folk råbte og skreg inde i stuen. Til sidst smed min bedstemor min far, min søster og mig ud, fortæller Augusta Jalving og fortsætter:

- Vi endte med at holde jul hjemme i min fars lejlighed. Min søster og jeg sad og så fjernsyn, mens min far sad og drak. Det var den juleaften, jeg fik. Jeg fik ikke engang gaver.

Det betyder også, at Augusta Jalving ikke ved, hvad hun skal lave den 24. december i år.

- Jeg tager det, som det kommer. Jeg glæder mig bare til aftenen er slut, og julen er ovre.

TV SYD har været i kontakt med begge Augusta Jalvings forældre. De har ikke ønsket at tilføje noget.

Augusta Jalving forsøger at undgå den julepyntede gågade i Vejle. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD