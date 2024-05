14 skoler sender nødråb til Christiansborg

Kære minister og udvalgsmedlemmer,

I Sønderjylland er vi dybt bekymrede over, at landsdelens ungdomsuddannelser lider under en økonomisk afregningsmodel, der ikke tager højde for den demografiske udvikling udenfor de store byområder i Danmark.

Gode uddannelser er også i Sønderjylland med til at styrke attraktiviteten for virksomhedsinvesteringer og udvikling, bosætning og tiltrækning af arbejdskraft. Vi har fokus på det ”vi selv kan gøre” lokalt gennem samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og kommuner, men:

Vi mener, at politisk handling er nødvendigt. Derfor opfordrer vi til et taxametereftersyn med fokus på et markant højere grundtilskud, fordi;

Vi har brug for en mere forudsigelig økonomi.

Der blev udbetalt 78,4 millioner kroner mindre (minus 20 procent) i perioden fra 2015 – 2022 til ti gymnasiale uddannelser i Sønderjylland - udelukkende på grund af færre elever.

Med baggrund i befolkningsprognoserne forventes elevtallet fortsat at falde de kommende år. Dette vil presse økonomien yderligere.

Samlet set umuliggøres det, med disse forudsætninger at drive uddannelser med en høj kvalitet i de områder af landet, der som vores er tyndtbefolket.

Vi ved godt, at vi i årevis har påpeget behovet for et markant større grundtilskud, der sikrer, at ungdomsuddannelser fremadrettet har en robust og forudsigelig økonomi, der kan skabe sikkerhed i udbud og kvalitet, uanset hvor eleven bor i Danmark. Nu er udfordringerne imidlertid så store, at vi mener, der er behov for politisk handling nu.

Med venlig hilsen

Udviklingsråd Sønderjylland (URS) og sønderjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner (Tønder Handelsskole, Alssundgymnasiet Sønderborg, EUC Syd, VUC Syd, Haderslev Handelsskole, Aabenraa Statsskole, Sønderborg Statsskole, Business College Syd, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, IBC Aabenraa, Tønder Gymnasium, Haderslev Katedralskole, Sønderjyllands Gymnasie, Grundskole og Kostskole).